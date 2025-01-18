На Житомирщині ув’язнили працівника прикордонного загону, який через ревнощі ледь не задушив дівчину

Чоловік також має відшкодувати потерпілій понад 200 тис грн моральної і матеріальної шкоди.

На Житомирщині судили працівника прикордонного загону, який через ревнощі ледь не задушив дівчину. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік отримав 8 років позбавлення волі та має відшкодувати потерпілій понад 200 тисяч гривень моральної і матеріальної шкоди.

У суді прокурор довели, що начальник підрозділу прикордонної служби в позаслужбовий час у червні 2022 року скоїв замах на вбивство знайомої дівчини. Напередодні, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння після відпочинку в кафе, він приревнував дівчину до іншого хлопця, з яким вона спілкувалася, і, висловлюючи своє невдоволення в повідомленнях, наполіг на зустрічі.

Майже опівночі він все ж зустрівся з потерпілою у парку та запропонував бути у стосунках, однак у відповідь отримав відмову. Тоді й вирішив помститися. Переконавшись у відсутності сторонніх людей, зловмисник почав руками і шнуром від зарядного пристрою душити дівчину, унаслідок чого вона знепритомніла. Вважаючи дівчину мертвою, залишив місце злочину.

Через декілька годин потерпіла отямилася і змогла дістатися додому.

На суді обвинувачений не визнав вини та розповів свою версію про те, що нібито накинув кабель на плечі дівчини, щоб наблизити її та поцілувати.

Суд прийшов до висновку про доведеність вини фігуранта та призначив покарання у виді позбавлення волі.

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