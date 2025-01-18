Практика судів
  1. В Україні

Податкова повідомила, чи змінилися рахунки для сплати податків з 1 січня

22:00, 18 січня 2025
Актуальні реквізити рахунків для сплати в 2025 році податкових платежів та сум єдиного внеску розміщені на сайті податкової служби.
Податкова повідомила, чи змінилися рахунки для сплати податків з 1 січня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України наголошує, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися.

Разом з тим, у 2025 році перелік бюджетних рахунків доповнено новими рахунками, відкритими Казначейством з метою реалізації положень Закону України від 04.12.2024 № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Актуальні реквізити рахунків для сплати в 2025 році податкових платежів та сум єдиного внеску розміщені на вебпорталі Державної податкової служби України.

Щоб дізнатися реквізити рахунків для сплати платежів, платникам необхідно виконати такі дії:

1) зайти на вебпортал ДПС 

2) вибрати регіон та вид платежу, який потрібно сплатити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата КЦС висловилася, чи є порушенням відсутність у рішенні суду вказівки на дату складання його повного тексту та несвоєчасне надіслання рішення до Реєстру

Особу, яка ініціювала розгляд справи або судового провадження і, яка скористалася своїм правом доступу до правосуддя, подала позовну заяву, на підставі якої відкрито провадження, не можна вважати особою, не повідомленою про розгляд справи, - Об’єднана палата КЦС ВС.

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: Дії слідчих ДБР стосуються рішення 2012 року, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013 - тобто, 11 досвідчених суддів підтвердили законність ухваленого мною рішення, а підозру у вчиненні державної зради одержав тільки я.

Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео