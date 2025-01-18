Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Крадіжки з автомобілів — у патрульній поліції розповіли, як не стати жертвою автозлодія

18:50, 18 січня 2025
Поліція рекомендує залишати автомобіль на охоронюваних стоянках або в місцях, де встановлені камери відеоспостереження.
Крадіжки з автомобілів — у патрульній поліції розповіли, як не стати жертвою автозлодія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Крадіжки з автомобілів достатньо поширені, тому водіям важливо знати, як захистити своє майно. У патрульній поліції Одеської області пояснили, на що слід звернути увагу, щоб уникнути неприємностей.

Як зберегти своє майно і не стати жертвою злочинця:

  • не залишайте цінні речі у салоні автомобіля на видному місці, зокрема мобільні телефони, сумочки, планшети, ноутбуки, відеореєстратори та інше;
  • завжди замикайте автомобіль та вмикайте охоронну сигналізацію, навіть якщо виходите на кілька хвилин і не йдете далеко від автомобіля, зокрема, проводжаючи дітей у школу, виходячи за дрібними покупками та інше;
  • навіть на ходу двері автомобіля повинні бути заблоковані — в окремих випадках зловмисники викрадають майно з автомобілів, які повільно рухаються у заторах чи стоять перед світлофорами;
  • паркуватись та залишати автомобіль на ніч краще на стоянках з охороною або у місцях, обладнаних камерами відеоспостереження;
  • міняючи колесо, оглядаючи розбиту фару, відповідаючи на чиїсь запитання — завжди тримайте автомобіль в полі зору — можливо у такий спосіб один зловмисник відволікає вашу увагу, а інший — викрадає речі з салону;

Якщо з автомобіля було викрадено майно, треба телефонувати на оперативну лінію «102», повідомити про місце та час скоєння крадіжки, описати викрадені речі та, якщо відомо, прикмети зловмисників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

крадіжка патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.

НАБУ і САП підтримали законопроект Давида Арахамії щодо скасування закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Як підкреслили у НАБУ і САП, «це дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру».

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео