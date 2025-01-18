Крадіжки з автомобілів — у патрульній поліції розповіли, як не стати жертвою автозлодія

Поліція рекомендує залишати автомобіль на охоронюваних стоянках або в місцях, де встановлені камери відеоспостереження.

Крадіжки з автомобілів достатньо поширені, тому водіям важливо знати, як захистити своє майно. У патрульній поліції Одеської області пояснили, на що слід звернути увагу, щоб уникнути неприємностей.

Як зберегти своє майно і не стати жертвою злочинця:

не залишайте цінні речі у салоні автомобіля на видному місці, зокрема мобільні телефони, сумочки, планшети, ноутбуки, відеореєстратори та інше;

завжди замикайте автомобіль та вмикайте охоронну сигналізацію, навіть якщо виходите на кілька хвилин і не йдете далеко від автомобіля, зокрема, проводжаючи дітей у школу, виходячи за дрібними покупками та інше;

навіть на ходу двері автомобіля повинні бути заблоковані — в окремих випадках зловмисники викрадають майно з автомобілів, які повільно рухаються у заторах чи стоять перед світлофорами;

паркуватись та залишати автомобіль на ніч краще на стоянках з охороною або у місцях, обладнаних камерами відеоспостереження;

міняючи колесо, оглядаючи розбиту фару, відповідаючи на чиїсь запитання — завжди тримайте автомобіль в полі зору — можливо у такий спосіб один зловмисник відволікає вашу увагу, а інший — викрадає речі з салону;

Якщо з автомобіля було викрадено майно, треба телефонувати на оперативну лінію «102», повідомити про місце та час скоєння крадіжки, описати викрадені речі та, якщо відомо, прикмети зловмисників.

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