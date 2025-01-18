Кража из автомобилей — в патрульной полиции рассказали, как не стать жертвой автовора

Полиция рекомендует оставлять автомобиль на охраняемых стоянках или в местах, где установлены камеры видеонаблюдения.

Кради из автомобилей достаточно распространены, поэтому водителям важно знать, как защитить свое имущество. В патрульной полиции Одесской области объяснили, на что следует обратить внимание во избежание неприятностей.

Как сохранить свое имущество и не стать жертвой преступника:

не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля на видном месте, включая мобильные телефоны, сумочки, планшеты, ноутбуки, видеорегистраторы и прочее;

всегда запирайте автомобиль и включайте охранную сигнализацию, даже если выходите на несколько минут и не уходите вдали от автомобиля, в частности, провожая детей в школу, выходя за мелкими покупками и прочее;

даже на ходу дверь автомобиля должна быть заблокирована — в отдельных случаях злоумышленники угоняют имущество из автомобилей, медленно двигающихся в пробках или стоящих перед светофорами;

парковаться и оставлять автомобиль на ночь лучше на охраняемых стоянках или в местах, оборудованных камерами видеонаблюдения;

меняя колесо, осматривая разбитую фару, отвечая на чьи-то вопросы – всегда держите автомобиль в поле зрения – возможно таким образом один злоумышленник отвлекает ваше внимание, а другой – угоняет вещи из салона;

Если из автомобиля было украдено имущество, нужно звонить по телефону на оперативную линию «102», сообщить о месте и времени совершения кражи, описать похищенные вещи и, если известно, приметы злоумышленников.

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