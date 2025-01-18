В Кременчуге двое мужчин избили и ограбили экс-военного

Жителя Кременчуга и его знакомого из Кировоградщины судили за ограбление экс-военнослужащего, сообщает Полтавская областная прокуратура.
Каждый из мужчин осужден на 7 лет за решеткой.
Доказано, что 2 ноября 2024 года они ограбили местного жителя.
Владея информацией, что мужчина демобилизовался из рядов ВСУ после ранения и получил соответствующие выплаты, они перелезли через забор и зашли в дом.
Требуя деньги, злоумышленники избили хозяина дома, а в дальнейшем обыскали комнату, завладели более 20 тысяч грн и скрылись с места происшествия.
Разоблачили подельников через несколько дней, когда они снова «наведались» к потерпевшему.
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