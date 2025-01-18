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В Кременчуге двое мужчин избили и ограбили экс-военного

16:46, 18 января 2025
Злоумышленники знали, что мужчина после ранения получил соответствующие выплаты, поэтому решили ограбить его.
В Кременчуге двое мужчин избили и ограбили экс-военного
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Жителя Кременчуга и его знакомого из Кировоградщины судили за ограбление экс-военнослужащего, сообщает Полтавская областная прокуратура.

Каждый из мужчин осужден на 7 лет за решеткой.

Доказано, что 2 ноября 2024 года они ограбили местного жителя.

Владея информацией, что мужчина демобилизовался из рядов ВСУ после ранения и получил соответствующие выплаты, они перелезли через забор и зашли в дом.

Требуя деньги, злоумышленники избили хозяина дома, а в дальнейшем обыскали комнату, завладели более 20 тысяч грн и скрылись с места происшествия.

Разоблачили подельников через несколько дней, когда они снова «наведались» к потерпевшему.

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