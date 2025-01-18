В Кременчуге двое мужчин избили и ограбили экс-военного

Злоумышленники знали, что мужчина после ранения получил соответствующие выплаты, поэтому решили ограбить его.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Кременчуга и его знакомого из Кировоградщины судили за ограбление экс-военнослужащего, сообщает Полтавская областная прокуратура.

Каждый из мужчин осужден на 7 лет за решеткой.

Доказано, что 2 ноября 2024 года они ограбили местного жителя.

Владея информацией, что мужчина демобилизовался из рядов ВСУ после ранения и получил соответствующие выплаты, они перелезли через забор и зашли в дом.

Требуя деньги, злоумышленники избили хозяина дома, а в дальнейшем обыскали комнату, завладели более 20 тысяч грн и скрылись с места происшествия.

Разоблачили подельников через несколько дней, когда они снова «наведались» к потерпевшему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.