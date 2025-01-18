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Банковская тайна не менее важна, чем презумпция невиновности – НБУ

15:15, 18 января 2025
В Минфине предложили открыть доступ к банковской тайне, НБУ предупреждает об опасности.
Банковская тайна не менее важна, чем презумпция невиновности – НБУ
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», министр финансов Сергей Марченко предлагает открыть банковскую тайну для налоговиков. Национальный банк Украины выступил против предложения министра. В своем сообщении регулятор отметил, что бесконтрольный и неограниченный доступ к такой информации недопустим.

«Национальный банк отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа. По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований для получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о лице», - говорится в заявлении.

Подчеркивая важность защиты персональных данных, Нацбанк подчеркнул, что наличие общественно значимой цели не может автоматически оправдывать разглашение банковской тайны. Кроме того, регулятор обратил внимание, что в Европейском Союзе защита персональных финансовых данных является неотъемлемой частью верховенства права, и любое необоснованное расширение доступа к банковской информации нарушает европейские ценности.

Нацбанк также добавил о важности сохранения института банковской тайны для поддержания доверия к банковской системе в Украине, что является важным для стабильности финансовой сферы страны.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул: «Значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе».

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НБУ Нацбанк Минфин Полтава банковская тайна

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