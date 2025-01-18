В Киеве заместительницу директора медучреждения, которая за $5000 «решала» вопрос с инвалидностью

Заместитель директора киевского медучреждения подозревают в вымогательстве денег с раненого военного за подтверждение инвалидности.

Фото: Киевская городская прокуратура

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении заместителю директора одного из медицинских учреждений столицы. Она подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от военного за содействие в подтверждении инвалидности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновница требовала у 38-летнего военнослужащего 5000 долларов США за продление II группы инвалидности. Мужчина получил более 28 пулевых ранений во время службы, и ему необходимо было подтвердить свою группу инвалидности.

За деньги, которые подозреваемая обещала решить вопрос с медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) и обеспечить получение направления, мужчина имел шанс сохранить свою группу инвалидности. В противном случае, она угрожала, что ранения и болезни не будут достаточными для этого подтверждения.

После отказа от уплаты средств, ветеран обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали во время получения 210 тысяч гривен. Во время обысков у нее дома и на работе было изъято почти 50 000 долларов США.

Ей объявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: Киевская городская прокуратура

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