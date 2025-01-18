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В Києві заступницю директора медзакладу, яка за $5000 «вирішувала» питання з інвалідністю

16:09, 18 січня 2025
Заступницю директора київського медзакладу підозрюють у вимаганні грошей з пораненого військового за підтвердження інвалідності.
В Києві заступницю директора медзакладу, яка за $5000 «вирішувала» питання з інвалідністю
Фото: Київська міська прокуратура
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За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру заступниці директора одного з медичних закладів столиці. Вона підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні інвалідності. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військовослужбовця 5000 доларів США за продовження II групи інвалідності. Чоловік отримав понад 28 кульових поранень під час служби, і йому необхідно було підтвердити свою групу інвалідності.

За гроші, які підозрювана обіцяла вирішити питання з медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) та забезпечити отримання направлення, чоловік мав шанс зберегти свою групу інвалідності. В іншому випадку, вона погрожувала, що поранення та хвороби не будуть достатніми для цього підтвердження.

Після відмови від сплати коштів, ветеран звернувся до правоохоронних органів. Жінку затримали під час отримання 210 тисяч гривень. Під час обшуків у неї вдома та на роботі було вилучено майже 50 000 доларів США.

Їй оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: Київська міська прокуратура

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прокуратура Київ військові інвалідність

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