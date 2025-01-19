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Під льодами Гренландії знайшли секретну базу США з часів Холодної війни

07:00, 19 січня 2025
Дослідники вважають, що секретна база є радіоактивною загрозою через танення льодовиків.
Під льодами Гренландії знайшли секретну базу США з часів Холодної війни
Фото: Interesting Engineering
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У квітні 2024 року вчені NASA під час обльоту Гренландії виявили приховану мережу тунелів під 30-метровим шаром льоду. Як пише Interesting Engineering, це залишки надсекретної військової бази США часів Холодної війни.

Об’єкт, відомий як табір «Century», побудували у 1959 році. База включала 21 підземний тунель і була частиною таємного проєкту «Iceworm», який передбачав розміщення ядерних ракет у крижаних тунелях для можливих ударів по Радянському Союзу. Через нестабільність льодовикового покриву проєкт визнали нереалізованим, і у 1967 році базу закрили.

Під льодами залишилися 47 тисяч галонів радіоактивних відходів. Згідно з дослідженнями, опублікованими в 2016 році, ці небезпечні матеріали можуть опинитися на поверхні до 2100 року через прискорене танення льодовиків, викликане зміною клімату.

Відкриття викликало нову хвилю дипломатичної напруги між США, Данією та Гренландією, які мають визначити, хто відповідальний за ліквідацію екологічної загрози.

Дослідники наголошують, що це питання є не лише історичною реліквією, а й потенційною катастрофою, яка може мати серйозні наслідки для довкілля та міжнародних відносин.

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США

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