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Суддю Господарського суду Києва підозрюють у рішенні в інтересах Міноборони РФ на $405 млн

14:38, 18 січня 2025
Суддю Господарського суду Києва та ексвисокопосадовців України підозрюють у держзраді.
Суддю Господарського суду Києва підозрюють у рішенні в інтересах Міноборони РФ на $405 млн
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголосило підозру судді Господарського суду Києва та колишньому керівництву України у справі про державну зраду.

За даними ДБР, у 2011 році росія залучила до підривної діяльності тодішнього президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також інших представників судової системи. Метою було забезпечити фінансування збройних сил рф через український бюджет, використовуючи рішення суду про стягнення вигаданого боргу.

У 2011 році міністр оборони рф звернувся до українського уряду з вимогою погасити «борг» на суму 405,5 млн доларів США за постачання газу у 1996-1997 роках. Хоча Україна не мала відношення до цього комерційного боргу, високопосадовці почали просувати його визнання.

У 2012 році міністерство оборони рф подало позов до Господарського суду Києва, вимагаючи стягнути понад 3 млрд грн з Держбюджету України. Незважаючи на відсутність доказів і строків позовної давності, суддя виніс рішення на користь рф. Унаслідок цього частину коштів було стягнуто з українського бюджету, а згодом використано для фінансування російської військової агресії.

У 2014 році незаконне рішення було скасовано іншим суддею, але повернути кошти державі не вдалося.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 28 та 111 Кримінального кодексу України як державну зраду, вчинену групою осіб за попередньою змовою. Максимальне покарання за цією статтею становить до 15 років ув’язнення.

ДБР також направило клопотання до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення судді від роботи та утримання його під вартою.

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