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Судью Хозяйственного суда Киева подозревают в решении в интересах Минобороны РФ на $405 млн

14:38, 18 января 2025
Судью Хозяйственного суда Киева и экс-чиновников Украины подозревают в госизмене.
Судью Хозяйственного суда Киева подозревают в решении в интересах Минобороны РФ на $405 млн
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявило подозрение судье Хозяйственного суда Киева и бывшему руководству Украины по делу о государственной измене.

По данным ГБР, в 2011 году россия привлекла к подрывной деятельности тогдашнего президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева, а также других представителей судебной системы. Целью было обеспечить финансирование вооруженных сил рф через украинский бюджет, используя решение суда о взыскании вымышленного долга.

В 2011 году министр обороны рф обратился к украинскому правительству с требованием погасить «долг» на сумму 405,5 млн долларов США за поставки газа в 1996-1997 годах. Хотя Украина не имела отношения к этому коммерческому долгу, чиновники начали продвигать его признание.

В 2012 году министерство обороны РФ подало иск в Хозяйственный суд Киева, требуя взыскать более 3 млрд грн из Госбюджета Украины. Несмотря на отсутствие доказательств и сроков исковой давности, судья вынес решение в пользу рф. В результате часть средств была взыскана с украинского бюджета, а впоследствии использована для финансирования российской военной агрессии.

В 2014 году незаконное решение было отменено другим судьей, но вернуть средства государству не удалось.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 28 и 111 Уголовного кодекса Украины как государственная измена, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет заключения.

ГБР также направило ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении судьи от работы и содержании его под стражей.

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