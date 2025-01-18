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Выплаты до 40 тысяч гривен – в Минсоцполитики рассказали об изменениях в системе соцстрахования

15:33, 18 января 2025
Удлиненный срок реабилитации и помощь по трудоустройству - основные изменения в системе соцстрахования.
Выплаты до 40 тысяч гривен – в Минсоцполитики рассказали об изменениях в системе соцстрахования
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Как известно, в Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования - еПотенциал.

Основные изменения в системе социального страхования

  1. Повышение выплат:

Максимальная сумма страховой выплаты в случае травм или повреждений на производстве увеличится до 40 000 грн.

  1. Комплексная поддержка:

Реформа предусматривает помощь по переобучению, трудоустройству, адаптации рабочего места, а также компенсацию утраченного заработка.

  1. Удлинение срока лечения и реабилитации:

Больничные выплаты будут покрывать до 14 месяцев, что особенно важно для людей с тяжелыми травмами или заболеваниями.

  1. Восстановление потенциала и возвращение к рынку труда:

Продолжительность выплат пособия по безработице для лиц с частичной потерей трудоспособности будет увеличена, чтобы они могли найти подходящую работу без финансового давления.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект №11225 об усовершенствовании работы МСЭК.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Ранее сообщалоь, что Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы, несмотря на достаточно существенные замечания Главного юридического управления парламента.

Закон принят на фоне несколько противоречивых заявлений относительно передачи функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы и принятии решений на основании данных ЭСОЗ (министр здравоохранения Виктор Ляшко), но при этом об оставлении функций пока в МСЭК до конца года (председатель профильного комитета Михаил Радуцкий), о создании новой системы еПотенциал (министр соцполитики Оксана Жолнович), согласно которой «вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов».

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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страховка Минсоцполитики

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