Штрафы и новые правила – как изменится учет ограниченно годных военных

Граждан Украины, признанных ограниченно годными, обязали пройти повторный медосмотр.

Фото: BBC

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До 4 февраля 2025 года все украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Министерство обороны Украины подчеркивает необходимость соблюдения этой обязанности. Целью является актуализация медицинских заключений для определения пригодности к военной службе. Нарушение требований может привести к юридической ответственности согласно действующему законодательству.

Постановления, которые принимают военно-врачебные комиссии

При медицинском осмотре военнообязанных, призывников и военнослужащих ВВК принимает следующие постановления:

«Пригоден»:

- к военной службе;

- к службе в подразделениях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях, подразделениях связи, охраны и т.д.

«Непригоден»:

- к военной службе;

- к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (действует во время военного положения).

«Требует»:

- освобождения от выполнения служебных обязанностей на определенный срок;

- отпуска для лечения или реабилитации после травм, ранений или болезни;

- стационарного лечения в медицинском учреждении.

«Временно непригоден»:

- к прохождению сборов (для резервистов и военнообязанных);

- к военной службе (с указанием даты повторного осмотра).

«Не требует длительного лечения» - постановление применяется, если продолжение лечения не является необходимым. Другие постановления, соответствующие конкретным медицинским обстоятельствам.

Что делать гражданам Украины, признанным ограниченно годными

Граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, должны в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно, пройти повторный медосмотр. Организацией медицинского осмотра занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту жительства.

Порядок действий военнообязанных для изменения статуса

Посещение ТЦК:

- Призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в соответствии с мобилизационными распоряжениями, повестками или лично обратиться для получения направления на ВВК.

Прохождение медосмотра:

- Медицинский осмотр возможен только по направлению, выданному ТЦК. Если повестки не было, необходимо лично обратиться в ТЦК для получения направления.

Действительность постановления ВЛК:

- Постановление ВВК о пригодности действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Следовательно, военнообязанные должны ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Ответственность за нарушение требований

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК является нарушением правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за это предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Как изменится статус в мобильном приложении Резерв+

Если лицо со статусом «Ограниченно годный» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ останется без изменений. В случае игнорирования повестки от ТЦК, в приложении отобразится статус «в розыске».

Цифровая реформа ВВК

Минобороны начало реформу ВВК. На первом этапе, который планируют реализовать в январе, появится возможность:

- Отправить запрос на направление на ВВК через мобильное приложение Резерв+.

- Получить оповещение с деталями осмотра.

- Отправиться в учреждение здравоохранения, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК.

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