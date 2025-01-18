Практика судов
  1. В Украине

Штрафы и новые правила – как изменится учет ограниченно годных военных

16:27, 18 января 2025
Граждан Украины, признанных ограниченно годными, обязали пройти повторный медосмотр.
Штрафы и новые правила – как изменится учет ограниченно годных военных
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 4 февраля 2025 года все украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Министерство обороны Украины подчеркивает необходимость соблюдения этой обязанности. Целью является актуализация медицинских заключений для определения пригодности к военной службе. Нарушение требований может привести к юридической ответственности согласно действующему законодательству.

Постановления, которые принимают военно-врачебные комиссии

При медицинском осмотре военнообязанных, призывников и военнослужащих ВВК принимает следующие постановления:

  1. «Пригоден»:

- к военной службе;

- к службе в подразделениях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях, подразделениях связи, охраны и т.д.

  1. «Непригоден»:

- к военной службе;

- к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (действует во время военного положения).

  1. «Требует»:

- освобождения от выполнения служебных обязанностей на определенный срок;

- отпуска для лечения или реабилитации после травм, ранений или болезни;

- стационарного лечения в медицинском учреждении.

  1. «Временно непригоден»:

- к прохождению сборов (для резервистов и военнообязанных);

- к военной службе (с указанием даты повторного осмотра).

  1. «Не требует длительного лечения» - постановление применяется, если продолжение лечения не является необходимым.
  2. Другие постановления, соответствующие конкретным медицинским обстоятельствам.

Что делать гражданам Украины, признанным ограниченно годными

Граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, должны в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно, пройти повторный медосмотр. Организацией медицинского осмотра занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту жительства.

Порядок действий военнообязанных для изменения статуса

  1. Посещение ТЦК:

- Призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в соответствии с мобилизационными распоряжениями, повестками или лично обратиться для получения направления на ВВК.

  1. Прохождение медосмотра:

- Медицинский осмотр возможен только по направлению, выданному ТЦК. Если повестки не было, необходимо лично обратиться в ТЦК для получения направления.

  1. Действительность постановления ВЛК:

- Постановление ВВК о пригодности действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Следовательно, военнообязанные должны ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Ответственность за нарушение требований

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК является нарушением правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за это предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Как изменится статус в мобильном приложении Резерв+

Если лицо со статусом «Ограниченно годный» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ останется без изменений. В случае игнорирования повестки от ТЦК, в приложении отобразится статус «в розыске».

Цифровая реформа ВВК

Минобороны начало реформу ВВК. На первом этапе, который планируют реализовать в январе, появится возможность:

- Отправить запрос на направление на ВВК через мобильное приложение Резерв+.

- Получить оповещение с деталями осмотра.

- Отправиться в учреждение здравоохранения, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны ВВК Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.

Депутаты решили урегулировать установление Национального дня молитвы и исполнение Радой гимна в этот день не законом, а постановлением

Сначала депутаты во главе с Давидом Арахамией внесли законопроект об изменениях в КЗоТ и поручении Верховной Раде начинать специальное заседание 24 февраля исполнением духовного гимна, но затем решили ограничиться постановлением.

НАБУ и САП поддержали законопроект Давида Арахамии об отмене закрытия уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении

Как подчеркнули в НАБУ и САП, «это позволит сделать невозможными ситуации, когда лица избегают ответственности из-за формальных сроков, даже в случаях, когда им сообщено о подозрении».

Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

На налоговиков возложат функции администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью – принят закон

Верховная Рада приняла изменения по обеспечению права лиц с инвалидностью на труд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео