Штрафы и новые правила – как изменится учет ограниченно годных военных

До 4 февраля 2025 года все украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр.
Министерство обороны Украины подчеркивает необходимость соблюдения этой обязанности. Целью является актуализация медицинских заключений для определения пригодности к военной службе. Нарушение требований может привести к юридической ответственности согласно действующему законодательству.
Постановления, которые принимают военно-врачебные комиссии
При медицинском осмотре военнообязанных, призывников и военнослужащих ВВК принимает следующие постановления:
- к военной службе;
- к службе в подразделениях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях, подразделениях связи, охраны и т.д.
- к военной службе;
- к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев (действует во время военного положения).
- освобождения от выполнения служебных обязанностей на определенный срок;
- отпуска для лечения или реабилитации после травм, ранений или болезни;
- стационарного лечения в медицинском учреждении.
- к прохождению сборов (для резервистов и военнообязанных);
- к военной службе (с указанием даты повторного осмотра).
Что делать гражданам Украины, признанным ограниченно годными
Граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными, должны в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно, пройти повторный медосмотр. Организацией медицинского осмотра занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту жительства.
Порядок действий военнообязанных для изменения статуса
- Призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в соответствии с мобилизационными распоряжениями, повестками или лично обратиться для получения направления на ВВК.
- Медицинский осмотр возможен только по направлению, выданному ТЦК. Если повестки не было, необходимо лично обратиться в ТЦК для получения направления.
- Постановление ВВК о пригодности действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Следовательно, военнообязанные должны ежегодно обновлять медицинскую информацию.
Ответственность за нарушение требований
Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК является нарушением правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за это предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.
Как изменится статус в мобильном приложении Резерв+
Если лицо со статусом «Ограниченно годный» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ останется без изменений. В случае игнорирования повестки от ТЦК, в приложении отобразится статус «в розыске».
Цифровая реформа ВВК
Минобороны начало реформу ВВК. На первом этапе, который планируют реализовать в январе, появится возможность:
- Отправить запрос на направление на ВВК через мобильное приложение Резерв+.
- Получить оповещение с деталями осмотра.
- Отправиться в учреждение здравоохранения, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК.
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