Штрафи та нові правила – як зміниться облік обмежено придатних військових

Громадян України, визнаних обмежено придатними, зобов’язали пройти повторний медогляд.

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До 4 лютого 2025 року всі українці, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд.

Міністерство оборони України наголошує на необхідності дотримання цього обов’язку. Метою є актуалізація медичних висновків для визначення придатності до військової служби. Порушення вимог може призвести до юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Постанови, які приймають військово-лікарські комісії

При медичному огляді військовозобов’язаних, призовників та військовослужбовців ВЛК приймає такі постанови:

«Придатний»:

до військової служби;

до служби у підрозділах забезпечення, навчальних закладах, медичних та логістичних підрозділах, підрозділах зв’язку, охорони тощо.

«Непридатний»:

до військової служби;

до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців (діє під час воєнного стану).

«Потребує»:

звільнення від виконання службових обов’язків на певний термін;

відпустки для лікування або реабілітації після травм, поранень чи хвороби;

стаціонарного лікування у медичному закладі.

«Тимчасово непридатний»:

до проходження зборів (для резервістів і військовозобов’язаних);

до військової служби (із зазначенням дати повторного огляду).

«Не потребує тривалого лікування» — постанова застосовується, якщо продовження лікування не є необхідним. Інші постанови, що відповідають конкретним медичним обставинам.

Що робити громадянам України, визнаним обмежено придатними

Громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, мають протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно, пройти повторний медогляд. Організацією медичного огляду займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем проживання.

Порядок дій військовозобов’язаних для зміни статусу

Відвідування ТЦК:

Призовники, військовозобов’язані та резервісти мають прибути до ТЦК відповідно до мобілізаційних розпоряджень, повісток або особисто звернутися для отримання направлення на ВЛК.

Проходження медогляду:

Медичний огляд можливий лише за направленням, виданим ТЦК. Якщо повістки не було, необхідно особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення.

Дійсність постанови ВЛК:

Постанова ВЛК щодо придатності дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Отже, військовозобов’язані повинні щорічно оновлювати медичну інформацію.

Відповідальність за порушення вимог

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за це передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Як зміниться статус у мобільному застосунку Резерв+

Якщо особа зі статусом «Обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ залишиться без змін. У разі ігнорування повістки від ТЦК, у застосунку відобразиться статус «в розшуку».

Цифрова реформа ВЛК

Міноборони розпочало реформу ВЛК. На першому етапі, який планують реалізувати у січні, з’явиться можливість:

Надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок Резерв+.

Отримати сповіщення з деталями огляду.

Вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаного у направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.

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