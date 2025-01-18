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Виплати до 40 тисяч гривень – у Мінсоцполітики розповіли про зміни в системі соцстрахування

15:33, 18 січня 2025
Подовжений термін реабілітації та допомога з працевлаштування – основні зміни в системі соцстрахування.
Виплати до 40 тисяч гривень – у Мінсоцполітики розповіли про зміни в системі соцстрахування
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Як відомо, у Мінсоцполітики повідомили про роботу над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал.

Основні зміни в системі соціального страхування

  1. Підвищення виплат:

Максимальна сума страхової виплати у разі травм чи ушкоджень на виробництві збільшиться до 40 000 грн.

  1. Комплексна підтримка:

Реформа передбачає допомогу з перенавчання, працевлаштування, адаптацію робочого місця, а також компенсацію втраченого заробітку.

  1. Подовження терміну лікування і реабілітації:

Лікарняні виплати покриватимуть до 14 місяців, що особливо важливо для людей із тяжкими травмами чи захворюваннями.

  1. Відновлення потенціалу та повернення до ринку праці:

Тривалість виплат допомоги по безробіттю для осіб з частковою втратою працездатності буде збільшено, щоб вони могли знайти відповідну роботу без фінансового тиску.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав законопроект №11225 про удосконалення роботи МСЕК.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Ще він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 29 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, незважаючи на досить суттєві зауваження Головного юридичного управління парламенту.

Закон прийнято на фоні дещо суперечливих заяв стосовно передачі функцій МСЕК до кластерних та надкластерних лікарень і прийняття рішень на основі інформації з ЕСОЗ (міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко), але при цьому про залишення функцій поки що у МСЕК до кінця року (голова профільного комітету Михайло Радуцький), про створення нової системи єПотенціал (міністр соцполітики Оксана Жолнович), відповідно до якої «замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів».

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня було передбачено розроблення Кабміном та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк законопроекту про невідкладне реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

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страхування Мінсоцполітики

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