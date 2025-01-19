Подо льдами Гренландии нашли секретную базу США со времен Холодной войны

Исследователи считают, что секретная база является радиоактивной угрозой из-за таяния ледников.

Фото: Interesting Engineering

В апреле 2024 года ученые NASA во время облета Гренландии обнаружили скрытую сеть тоннелей под 30-метровым слоем льда. Как пишет Interesting Engineering, это остатки сверхсекретной военной базы США времен Холодной войны.

Объект, известный как лагерь «Century», построили в 1959 году. База включала 21 подземный тоннель и была частью тайного проекта «Iceworm», который предусматривал размещение ядерных ракет в ледяных тоннелях для возможных ударов по Советскому Союзу. Из-за нестабильности ледникового покрова проект признали нереализованным, и в 1967 году базу закрыли.

Подо льдами остались 47 тысяч галлонов радиоактивных отходов. Согласно исследованиям, опубликованным в 2016 году, эти опасные материалы могут оказаться на поверхности к 2100 году из-за ускоренного таяния ледников, вызванного изменением климата.

Открытие вызвало новую волну дипломатического напряжения между США, Данией и Гренландией, которые должны определить, кто ответственен за ликвидацию экологической угрозы.

Исследователи отмечают, что этот вопрос является не только исторической реликвией, но и потенциальной катастрофой, которая может иметь серьезные последствия для окружающей среды и международных отношений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.