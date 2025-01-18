Банківська таємниця є не менш важлива, ніж презумпція невинуватості – НБУ

У Мінфіні запропонували відкрити доступ до банківської таємниці, НБУ попереджає про небезпеку.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко пропонує відкрити банківську таємницю для податківців. Національний банк України виступив проти пропозиції міністра. У своєму повідомленні регулятор зазначив, що безконтрольний та необмежений доступ до такої інформації є неприпустимим.

«Національний банк заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу. За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу», – йдеться у заяві.

Наголошуючи на важливості захисту персональних даних, Нацбанк підкреслив, що наявність суспільно значущої мети не може автоматично виправдовувати розголошення банківської таємниці. Крім того, регулятор звернув увагу, що в Європейському Союзі захист персональних фінансових даних є невід'ємною частиною верховенства права, і будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації порушує європейські цінності.

Нацбанк також додав про важливість збереження інституту банківської таємниці для підтримки довіри до банківської системи в Україні, що є важливим для стабільності фінансової сфери країни.

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив: «Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві»

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