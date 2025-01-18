У Кременчуці двоє чоловіків побили та пограбували ексвійськового

Зловмисники знали, що чоловік після поранення та отримав відповідні виплати, тому вирішили пограбувати його.

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Мешканця Кременчука та його знайомого з Кіровоградщини судили за пограбування ексвійськовослужбовця, повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Кожного з чоловіків засуджено на 7 років за ґратами.

Доведено, що 2 листопада 2024 року вони пограбували місцевого жителя.

Володіючи інформацією, що чоловік демобілізувався з лав ЗСУ після поранення та отримав відповідні виплати, вони перелізли через паркан і зайшли до будинку.

Вимагаючи гроші, зловмисники побили господаря оселі, а в подальшому обшукали кімнату, заволоділи понад 20 тис. грн та зникли з місця події.

Викрили спільників через кілька днів, коли вони знову «навідалися» до потерпілого.

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