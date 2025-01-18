Налоговая сообщила, изменились ли счета для уплаты налогов с 1 января

Актуальные реквизиты счетов для уплаты в 2025 году налоговых платежей и сумм единого взноса размещены на сайте налоговой службы.

Государственная налоговая служба Украины отмечает, что с 1 января 2025 реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей и сумм единого взноса не изменялись.

Вместе с тем, в 2025 году перечень бюджетных счетов дополнен новыми счетами, открытыми Казначейством с целью реализации положений Закона Украины от 04.12.2024 № 4113-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» .

Актуальные реквизиты счетов по уплате в 2025 году налоговых платежей и сумм единого взноса размещены на вебпортале Государственной налоговой службы Украины.

Чтобы узнать реквизиты счетов для уплаты платежей, плательщикам необходимо выполнить следующие действия:

1) зайти на вебпортал ДПС

2) выбрать регион и вид платежа, который необходимо оплатить.

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