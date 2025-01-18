На Житомирщине судили работника пограничного отряда, который из-за ревности едва не задушил девушку

Мужчина также должен возместить потерпевшему более 200 тысяч грн морального и материального ущерба.

В Житомирской области судили работника пограничного отряда, который из-за ревности едва не задушил девушку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил 8 лет лишения свободы и должен возместить потерпевшей более 200 тысяч гривен морального и материального ущерба.

В суде прокурор доказали, что начальник подразделения пограничной службы во внеслужебное время в июне 2022 года покушался на убийство знакомой девушки. Накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в кафе, он ревновал девушку к другому парню, с которым она общалась, и, выражая свое недовольство в сообщениях, настоял на встрече.

Почти в полночь он все же встретился с потерпевшей в парке и предложил находиться в отношениях, однако в ответ получил отказ. Тогда и решил отомстить. Убедившись в отсутствии посторонних людей, злоумышленник начал руками и шнуром от зарядного устройства душить девушку, в результате чего она потеряла сознание. Считая девушку мертвой, оставил место преступления.

Через несколько часов потерпевшая пришла в себя и смогла добраться домой.

На суде обвиняемый не признал вины и рассказал свою версию о том, что якобы накинул кабель на плечи девушки, чтобы приблизить ее и поцеловать.

Суд пришел к выводу о доказанности вины фигуранта и назначил наказание в виде лишения свободы.

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