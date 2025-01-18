Нигерия стала новым партнером БРИКС

Нигерия присоединилась к другим странам-партнерам, среди которых Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

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Правительство Бразилии объявило, что Нигерия официально присоединилась к БРИКС как девятый партнер. Об этом сообщили на официальном сайте бразильского правительства.

«Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии. Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к Беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану. Эта категория стран-партнеров была создана на 16-м саммите БРИКС, который состоялся в Казани в октябре 2024 года», - сообщила бразильская сторона.

Нигерия, с населением, занимающим шестое место в мире, является крупнейшей страной Африки и имеет одну из крупнейших экономик континента. Бразилия подчеркнула, что Нигерия разделяет общие интересы с другими странами-членами БРИКС.

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