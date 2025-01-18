В центре Винницы водитель Merсedes сбил на пешеходе двух 19-летних девушек

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В Виннице в центре города водитель автомобиля Mercedes на пешеходном переходе сбил двух девятнадцатилетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Две девушки госпитализировали. Правоохранители начали расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Винницкий городской суд избрал меру пресечения водителю в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

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