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Назвался «племянником Кадырова» — заочно будут судить оккупанта, который в Изюме застрелил судмедэксперта

23:30, 18 января 2025
Оккупант убил пожилого судмедэксперта в 2022 году в Изюме.
Назвался «племянником Кадырова» — заочно будут судить оккупанта, который в Изюме застрелил судмедэксперта
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Офис Генпрокурора сообщает, что в суд направлен обвинительный акт в отношении российского оккупанта, убившего в Изюме судмедэксперта.

Обвиняемый - уроженец Республики Дагестан, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61899, а именно 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 1-й танковой армии западного военного округа.

Следствие выяснило, что 7 мая 2022 года российский захватчик зашел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме.

В отделении работали сотрудники, в том числе 70-летний судебно-медицинский эксперт, который по болезни потерял ногу и передвигался с помощью протеза. Оккупант, представившись «племянником Кадырова», начал разговор с сотрудниками, во время которого судмедэксперт высказал свою позицию, назвав пребывание российских военных в Изюме незаконным, и сказал: «Кто вас сюда звал? Вас здесь никто не ожидал».

Оккупант начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил эксперта по лицу, произвел четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок.

Испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее обратно. Мужчина пошел за ней. Обвиняемый остался с судмедэкспертом наедине в кабинете и застрелил его,

В настоящее время оккупант находится в розыске.

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