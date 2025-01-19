На Одещині розпочнеться будівництво нового протирадіаційного укриття на понад 53 млн

Нове протирадіаційне укриття буде побудоване в Одеській області до 2025 року.

Фото: rbc.ua

В Одеській області розпочнеться будівництво нового протирадіаційного укриття, вартість якого становить понад 53 мільйони гривень. Проєкт фінансується з місцевого бюджету і передбачає створення багатофункціонального об'єкта цивільного захисту.

Новий об'єкт планують побудувати в селі Іллінка Усатівської сільської ради Одеського району. Протирадіаційне укриття розміститься на вулиці Міжлиманська, 6-Б. Загальна вартість будівництва складає 53 251 906,60 гривень, а тендер на виконання робіт завершиться 29 січня 2025 року.

Згідно з проєктом, будівництво передбачає комплексний капітальний ремонт, серед основних робіт — демонтаж старих перегородок, зведення нових стін, установку металевих та дерев'яних дверей із протипожежними властивостями, а також фарбування стін і стель.

Для забезпечення автономної роботи укриття передбачено встановлення дизель-генератора, системи вентиляції та освітлення. Окрім цього, на території буде облаштована їдальня для забезпечення тривалого перебування людей у разі надзвичайних ситуацій. Завершити всі роботи планується до 1 вересня 2025 року.

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