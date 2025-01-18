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Чинного нардепа підозрюють в незаконному переправленні через кордон під виглядом «водіїв» знайомих

17:22, 18 січня 2025
Народний депутат підозрюється в організації незаконного переправлення п’яти осіб через кордон, троє з яких не повернулися.
Чинного нардепа підозрюють в незаконному переправленні через кордон під виглядом «водіїв» знайомих
Фото: ДБР
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Офіс Генерального прокурора за матеріалами Державного бюро розслідувань повідомив про підозру чинному народному депутату України, який організував незаконне переправлення своїх знайомих через державний кордон. Як повідомляють ЗМІ, мова йде про Костянтина Бондарєва.

Згідно з розслідуванням, з липня 2022 року депутат надсилав до Державної прикордонної служби листи від свого імені, в яких просив дозволити виїзд чоловіків під виглядом водіїв, нібито призначених для супроводження його за кордон. За документами було зафіксовано 23 випадки, коли 18 чоловіків призовного віку виїжджали за кордон без депутата, який або вже перебував за кордоном, або не виїжджав з України.

У кількох випадках депутат організовував виїзд до 5 водіїв, троє з яких не повернулись до України. Народному депутату пред'явлено підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон та службовому підробленні (ст. 332 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Крім того, депутат отримав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до слідчого судді для розгляду. Проводяться обшуки в депутата та осіб, які брали участь у незаконних поїздках.

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депутат ДБР підозрюваний

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