Розстріл, погрози, побиття – судитимуть офіцера, який катував підлеглих солдатів

За даними слідства, офіцер імітував розстріл, вистрілив у стопу військового, бив, та погрожував аби змусити видалити відео його погроз.

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів ЗСУ, дислокованого на Сумщині, який систематично знущався над підлеглими. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За даними слідства, протиправні дії офіцера почалися після того, як двоє військовослужбовців записали розмову командира, під час якої той погрожував розстрілом у разі відмови виконувати накази. Один із солдатів оприлюднив запис у соціальній мережі, після чого заступник командира почав переслідувати авторів відео.

Щоб змусити їх видалити запис і вибачитися, офіцер здійснив п’ять пострілів з табельного пістолета під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл, а потім побив їх шоломом, завдавши тяжких травм, зокрема розрив меніска у одного з потерпілих.

Після невдалих спроб видалення відео офіцер розстріляв мобільний телефон та прицільно вистрілив у стопу одного з військових, наказавши оформити поранення як самоскалічення.

Також слідство зафіксувало ще один епізод насильства під час службової наради, коли він вдарив у голову іншого заступника командира.

Заступнику командира інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою за статтями 127, 406 та 426-1 КК України. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

