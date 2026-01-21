Расстрел, угрозы, избиения – будут судить офицера, который пытал подчиненных солдат

По данным следствия, офицер имитировал расстрел, выстрелил в стопу военного, избивал и угрожал, чтобы заставить удалить видео его угроз.

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении заместителя командира одного из батальонов ВСУ, дислоцированного в Сумской области, который систематически издевался над подчиненными. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, противоправные действия офицера начались после того, как двое военнослужащих записали разговор командира, во время которого тот угрожал расстрелом в случае отказа выполнять приказы. Один из солдат обнародовал запись в социальной сети, после чего заместитель командира начал преследовать авторов видео.

Чтобы заставить их удалить запись и извиниться, офицер произвел пять выстрелов из табельного пистолета под ноги и над головами военных, имитируя расстрел, а затем избил их шлемом, нанеся тяжкие травмы, в частности разрыв мениска у одного из потерпевших.

После неудачных попыток удалить видео офицер расстрелял мобильный телефон и прицельно выстрелил в стопу одного из военных, приказав оформить ранение как самоизувечение.

Также следствие зафиксировало еще один эпизод насилия во время служебного совещания, когда он ударил по голове другого заместителя командира.

Заместителю командира инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом по статьям 127, 406 и 426-1 УК Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

