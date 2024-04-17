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В Эстонии будут исключать из школ и детсадов детей украинских беженцев: названы условия

22:00, 17 апреля 2024
Эстония рассматривает новые правила для украинских детей в школах и детсадах.
В Эстонии будут исключать из школ и детсадов детей украинских беженцев: названы условия
Источник фото: ERR
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Эстонские власти приняли решение о возможности исключения детей украинских беженцев из школ и детских садов, если они покинули страну без предупреждения учебного заведения. Этот шаг поддержали 70 депутатов парламента страны.

Как отмечает ERR, ранее дети могли быть исключены только на основании заявления от их родителей. По новому решению, если данные о месте проживания украинских школьников в реестре населения окажутся отсутствующими, их могут отчислить.

Кроме этого, отныне закон будет предусматривать полный перечень оснований для исключения из детских садов или профессиональных учебных заведений, что ранее отсутствовало.

С 1 сентября все школы, где раньше преподавали на русском языке, полностью перейдут на эстонский. Это вступает в силу также для украинских детей, которые учатся на родном языке. Они должны перейти на получение образования на государственном языке Эстонии с осени.

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