В Естонії виключатимуть зі шкіл та дитсадків дітей українських біженців: названі умови

Естонія розглядає нові правила для українських дітей у школах та дитсадках.

Джерело фото: ERR

Естонська влада прийняла рішення про можливість виключення дітей українських біженців зі шкіл та дитячих садків, якщо вони покинули країну без попередження закладу освіти. Цей крок підтримали 70 депутатів парламенту країни.

Як зазначає ERR, раніше діти могли бути виключені лише на підставі заяви від їх батьків. За новим рішенням, якщо дані про місце проживання українських школярів у реєстрі населення виявляться відсутніми, їх можуть відрахувати.

Крім цього, відтепер закон передбачатиме повний перелік підстав для виключення з дитячих садків або професійних навчальних закладів, що раніше було відсутнім.

З 1 вересня всі школи, де раніше викладали російською мовою, повністю перейдуть на естонську. Це заходить у силу також для українських дітей, які навчаються рідною мовою. Вони мають перейти на здобуття освіти державною мовою Естонії з осені.

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