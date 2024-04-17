Суд стягнув з газопостачальника в дохід держави неправомірно отримані кошти в розмірі понад 400 тисяч гривень

Газопостачальник безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював для закладів освіти.

Теребовлянська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до постачальника природного газу про визнання недійсними додаткових угод та стягнення (повернення неправомірно отриманих) грошових коштів у розмірі 435 000,59 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював для закладів освіти. Прокурор стверджував, що за ініціативою газопостачальника були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива при відсутності зростання на ринку цін на природний газ.

Дослідивши всі обставини справи, суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив позовні вимоги.

Суд визнав недійсними додаткові угоди до договору про постачання природного газу та стягнув з постачальника неправомірно отримані ним грошові кошти у розмірі 435 000,59 грн в дохід держави.

З повним текстом рішення від 3 квітня 2024 у справі № 921/636/23 можна ознайомитись у ЄДРСР.

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