Суд взыскал с газопоставщика в доход государства неправомерно полученные средства в размере более 400 тысяч гривен

Газопоставщик безосновательно завышал цену на природный газ, поставки которого на договорных условиях осуществлял для учебных заведений.

Теребовлянская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к поставщику природного газа о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскании (возврате неправомерно полученных) денежных средств в размере 435 000,59 грн.

Исковые требования обоснованы тем, что ответчик безосновательно завышал цену на газ, поставки которого на договорных условиях осуществлял для учебных заведений. Прокурор утверждал, что по инициативе газопоставщика были заключены дополнительные соглашения по увеличению цены на топливо при отсутствии роста на рынке цен на природный газ.

Исследовав все обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования.

Суд признал недействительными дополнительные соглашения к договору о поставках природного газа и взыскал с поставщика неправомерно полученные им денежные средства в размере 435 000,59 грн в доход государства.

С полным текстом решения от 3 апреля 2024 г. по делу № 921/636/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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