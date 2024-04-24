В центре Лондона армейские кони вырвались на свободу: несколько человек пострадали, фото

Животные убежали во время инцидента на Букингем палас-роуд, во время которого военнослужащий упал со спины коня.

В Лондоне армейские кони вырвались на свободу и ранили людей. Об этом пишет Sky News.

Лошади промчались по центру города после того, как сбежали во время утренних учений, в результате чего по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Отмечается, что животные скрылись во время инцидента на Букингем палас-роуд, во время которого военнослужащий упал со спины коня.

Двух коней с седлами и уздечками и одного в крови заметили, когда они бежали по дороге.

Впоследствии стало известно, что все лошади найдены. Их перевезли в армейском конном боксе для оказания ветеринарной помощи.

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