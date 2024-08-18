В Ростовской области из-за удара дронов горит нефтебаза – фото и видео

В Ростовской области дроны попали по нефтебазе, загорелись два резервуара.

В Ростовской области россии в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Как сообщают российские Telegram-каналы, удар дронами привел к возгоранию двух резервуаров с дизтопливом.

По словам губернатора области Василия Голубева, силы ПВО отразили атаку БпЛА на юго-востоке региона, однако обломки дронов упали на территорию промышленных складов в городе Пролетарск, что привело к возгоранию. Пожарные работают над ликвидацией пожара.

Впоследствии сообщили о повторной атаке, из-за чего процесс тушения пришлось временно приостановить.

Как отмечают Telegram-ресурсы, нефтебаза в Ростовской области уже не впервые становится мишенью: подобная атака произошла в мае этого года.

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