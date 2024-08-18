Вблизи ЗАЭС попал дрон – МАГАТЭ

Удар дроном повредил дорогу вблизи Запорожской АЭС и возле важных охлаждающих прудов – МАГАТЭ.

Одна из дорог, пролегающая вокруг Запорожской атомной электростанции, была повреждена в результате удара дрона. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине ухудшилась после удара дроном по дороге вокруг периметра станции 17 августа», - отмечается в отчете.

По информации агентства, эпицентр взрыва был вблизи важных охладительных прудов и на расстоянии около 100 метров от Днепровской линии электропередач. Эта линия является единственной уцелевшей среди мощностей 750 киловольт, которая поставляет электроэнергию для ЗАЭС.

В отчете подчеркивается, что жертв в результате взрыва не было, как и повреждений оборудования станции. Однако была повреждена дорога между двумя основными воротами ЗАЭС.

Кроме этого, эксперты МАГАТЭ отметили рост военной активности вблизи станции в течение последней недели.

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