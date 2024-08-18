На Прикарпатье на 17 тысяч гривен оштрафовали двух работников ТЦК за применение силы к задержанному

Работников ТЦК признали виновными в превышении полномочий при задержании мужчины в Верховинском районе.

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона передала в суд материалы об административной ответственности двух работников территориального центра комплектования (ТЦК) в звании майора и капитана за применение насилия при задержании мужчины. Верховинский районный суд признал их виновными и оштрафовал за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщает издание «Блиц-Инфо».

По данным суда, 10 июля работники ТЦК получили сообщение от Госпогранслужбы о мужчине, который в селе Ильцы пытался незаконно пересечь границу. Офицеры прибыли на место, где пограничники вызвали их для проверки военно-учетных данных задержанного. Однако мужчина отказался следовать к автомобилю ТЦК и пытался уйти.

Согласно материалам дела, офицеры силой повалили его на землю и посадили в машину. Прокурор предоставил суду видеозапись, на которой видно, как военные в форме возле автомобиля с надписью «Первичная медицинская помощь» применили силу, что ограничило права мужчины на достоинство и неприкосновенность.

Суд признал действия офицеров нарушением ч. 2 ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил им штраф в размере 17 000 гривен каждому.

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