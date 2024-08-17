В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины

Погибшим оказался мужчина среднего возраста, его личность устанавливается.

17 августа в реке Тиса на границе с Румынией обнаружили труп мужчины. Тело извлекли из воды на украинском берегу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«О утопленниках сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело достали из воды», - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.

«В очередной раз призываем избегать рисков, представляющих опасность жизни и здоровью!» - подчеркнули пограничники.

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