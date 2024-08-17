У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка

Загиблим виявився чоловік середнього віку, його особу встановлюють.

17 серпня в річці Тиса на кордоні з Румунією виявили труп чоловіка. Тіло дістали з води на українському берегу. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води», - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи.

«Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю!» - наголосили прикордонники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.