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У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка

21:41, 17 серпня 2024
Загиблим виявився чоловік середнього віку, його особу встановлюють.
У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка
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17 серпня в річці Тиса на кордоні з Румунією виявили труп чоловіка. Тіло дістали з води на українському берегу. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води», - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи.

«Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю!» - наголосили прикордонники.

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