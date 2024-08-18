На Хмельниччині судитимуть майора поліції, який підпалив магазин на березі Дністра

Сума завданих збитків місцевому підприємцю становить 500 тисяч гривень.

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На Хмельниччині судитимуть чернівецького правоохоронця, який підпалив магазин на Дністрі. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно інспектора ГУНП в Чернівецькій області за фактом умисного знищення майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що майор поліції, перебуваючи в с. Куражин, що на узбережжі р. Дністер, підпалив вагончик-магазин місцевого підприємця. Зловмисника вдалось встановити за допомогою камер відеоспостереження.

Сума завданих збитків потерпілому становить 500 тисяч гривень. Свою вину обвинувачений визнав повністю та відшкодував завдану шкоду.

Йому обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

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