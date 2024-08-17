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Операція України в Курській області триває саме так, як і розраховувалося, — Володимир Зеленський

20:23, 17 серпня 2024
Плацдарм ЗСУ у регіоні «стає сильнішим», обмінний фонд поповнюється.
Операція України в Курській області триває саме так, як і розраховувалося, — Володимир Зеленський
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Операція ЗСУ в Курській області рф триває саме так, як і розраховувалося. Про це зазначив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав щодо руху ЗСУ в Курській області.

«Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує», - сказав Президент.

Крім того, Глава держави висловив подяку кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд України за рахунок нових російських військових полонених. Він зазначив, що це наближає звільнення українських військових та цивільних з російського полону.

Зеленський додав, що цього тижня відбулось перезавантаження переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів.

«Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні cили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати», - розповів Президент.

Глава держави додав, що це є безперечним пріоритетом України та одним із десяти пунктів Формули миру.

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