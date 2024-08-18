Стало відомо, чи може пенсіонер оформити субсидію чи пільги вдома

Якщо людина вже поважного віку і потребує стороннього догляду, фахівці ПФУ можуть виїжджати на прийоми додому, у лікарню або будинок-інтернат.

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Стало відомо, як пенсіонеру оформити субсидію онлайн. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Українці можуть оформити субсидію можна в офлайн та онлайн-режимі.

Для оформлення субсидії треба звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) — або особисто, відвідавши сервісний центр Фонду. Також це можна зробити через Інтернет – на вебпорталі ПФУ.

Якщо людина вже поважного віку і потребує стороннього догляду, фахівці Фонду можуть виїжджати на прийоми додому, у лікарню або будинок-інтернат.

Для того, щоб працівники ПФУ прийшли до такої людини, її родичі або представникам медустанов чи соцзахисту, мають звернутися до Фонду.

З фахівцем погоджується дата та час виїзного прийому, а також перелік документів, необхідних для отримання послуги.

Щоб зв’язатися з фахівцем ПФУ, необхідно зателефонувати на «гарячу лінію»: 0800-503-753 (усі дзвінки безкоштовні).

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