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Стало известно, может ли пенсионер оформить субсидию или льготы на дому

07:57, 18 августа 2024
Если человек уже преклонного возраста и нуждается в постороннем уходе, специалисты ПФУ могут выезжать на приемы домой, в больницу или дом-интернат.
Стало известно, может ли пенсионер оформить субсидию или льготы на дому
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Стало известно, как пенсионеру оформить субсидию онлайн. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Украинцы могут оформить субсидию в офлайн и онлайн-режиме.

Для оформления субсидии нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или лично, посетив сервисный центр Фонда. Также это можно сделать через Интернет – на вебпортале ПФУ.

Если человек уже преклонного возраста и нуждается в постороннем уходе, специалисты Фонда могут выезжать на приемы домой, в больницу или дом-интернат.

Для того, чтобы работники ПФУ пришли к такому человеку, его родственникам или представителям медучреждений или соцзащиты, должны обратиться в Фонд.

Со специалистом согласны дата и время выездного приема, а также перечень документов, необходимых для получения услуги.

Чтобы связаться со специалистом ПФУ, необходимо позвонить по телефону на «горячую линию»: 0800-503-753 (все звонки бесплатны).

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