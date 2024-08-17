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На Прикарпатье перевозчик внес 18 мужчин в систему «Шлях» для выезда за границу: как его наказал суд

20:05, 17 августа 2024
Все «водители», которых перевозчик с сообщником переправили за границу, вернулись в Украину.
На Прикарпатье перевозчик внес 18 мужчин в систему «Шлях» для выезда за границу: как его наказал суд
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В Ивано-Франковской области суд признал виновным перевозчика и его сообщника в незаконной переправке лиц через границу Украины и подделке документов. Приговор по делу №342/777/24 вынес Городенковский райсуд Ивано-Франковской области.

Как отмечается в материалах дела, в июле-ноябре 2022 года перевозчик вместе с сообщником подыскали 18 мужчин, фиктивно оформившихся водителями, внеся эту информацию в систему «Шлях». После этого военнообязанные выехали за границу из-за разных пунктов пропуска на Львовщине и Закарпатье.

За свои услуги прикарпатцы успели получить 4,1 тыс. долларов, изъятых во время обысков. Суд также установил, что все мужчины, которых обвиняемые переправили за границу, вернулись в Украину.

Исследовав все материалы дела, суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч гривен. На приговор можно подать апелляцию.

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