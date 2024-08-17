На Прикарпатье перевозчик внес 18 мужчин в систему «Шлях» для выезда за границу: как его наказал суд

Все «водители», которых перевозчик с сообщником переправили за границу, вернулись в Украину.

В Ивано-Франковской области суд признал виновным перевозчика и его сообщника в незаконной переправке лиц через границу Украины и подделке документов. Приговор по делу №342/777/24 вынес Городенковский райсуд Ивано-Франковской области.

Как отмечается в материалах дела, в июле-ноябре 2022 года перевозчик вместе с сообщником подыскали 18 мужчин, фиктивно оформившихся водителями, внеся эту информацию в систему «Шлях». После этого военнообязанные выехали за границу из-за разных пунктов пропуска на Львовщине и Закарпатье.

За свои услуги прикарпатцы успели получить 4,1 тыс. долларов, изъятых во время обысков. Суд также установил, что все мужчины, которых обвиняемые переправили за границу, вернулись в Украину.

Исследовав все материалы дела, суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч гривен. На приговор можно подать апелляцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.