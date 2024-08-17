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Платежный оператор Mastercard сокращает численность персонала на 3%

20:42, 17 августа 2024
Сокращение коснется около тысячи человек.
Платежный оператор Mastercard сокращает численность персонала на 3%
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Платежный оператор Mastercard сокращает свою глобальную численность персонала на 3% в рамках реорганизации, которую он объявил в начале этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указывается, что сокращение коснется около 1 000 человек исходя из последних данных о рабочей силе компании. Согласно данным годового отчета, в конце прошлого года в базирующейся в Нью-Йорке компании Purchase работало 33 400 сотрудников.

«В связи с этими изменениями мы планируем перераспределить ресурсы в направления роста», - заявил представитель Mastercard.

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