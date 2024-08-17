Платіжний оператор Mastercard скорочує чисельність персоналу на 3%

Скорочення торкнеться близько тисячі осіб.

Платіжний оператор Mastercard скорочує свою глобальну чисельність персоналу на 3% в рамках реорганізації, яку він оголосив на початку цього року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Вказується, що скорочення торкнеться близько 1 000 осіб, виходячи з останніх даних про робочу силу компанії. Згідно з даними річного звіту, наприкінці минулого року в компанії Purchase, що базується в Нью-Йорку, працювало 33 400 співробітників.

«У зв'язку з цими змінами ми плануємо перерозподілити ресурси в напрямки зростання», - заявив представник Mastercard.

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