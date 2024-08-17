Напередодні Верховний суд Бразилії почав розслідування проти Маска через відмову блокувати певні акаунти.

Компанія Ілона Маска X оголосила, що згортає свою діяльність у Бразилії.

Напередодні Верховний суд Бразилії почав розслідування проти Маска через відмову блокувати певні акаунти.

У пресслужбі компанії зазначають, що суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес нібито погрожував представнику X в Бразилії арештом, якщо соцмережа «не підкориться його цензурним наказам».

«Попри те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наші бразильські співробітники не несуть відповідальності й не контролюють блокування контенту на нашій платформі, Мораес вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії замість того, щоб поважати закон або належну правову процедуру», — йдеться в повідомленні.

У звʼязку із цим компанія вирішила закрити свою діяльність в країні, щоб захистити своїх співробітників.

Водночас соцмережа X залишається доступною для жителів Бразилії.

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