Обов'язки генерального директора Охматдиту тимчасово виконуватиме Олександр Урін

На посаду тимчасово призначили Олександра Уріна, керівника відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту.

Виконання обов’язків генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» тимчасово покладено на Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Сьогодні зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їхні думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег. За результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту», - зазначив Ляшко.

За його словами, колектив лікарні довіряє Уріну, зі свого боку міністр теж буде всіляко підтримувати рішення, які зроблять дитячу лікарню ще кращою.

«А ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась», - відзначив Ляшко.

Як повідомлялося, генерального директора Охматдиту Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які проводять Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія Міністерства охорони здоров'я.

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