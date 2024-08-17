Обязанности генерального директора Охматдета будет временно выполнять Александр Урин

На должность временно назначен Александр Урин, руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета.

Исполнение обязанностей генерального директора Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» временно возложено на Александра Урина, возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сегодня встретился с несколькими заведующими отделениями больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться Охматдет дальше, а также кто готов возглавить это движение в сложное время и доверие коллег. По результатам встречи, с учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Александра Урина, ныне возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета», - отметил Ляшко.

По его словам, коллектив больницы доверяет Урину, со своей стороны министр тоже будет всячески поддерживать решения, которые сделают детскую больницу еще лучше.

«А мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся. Благодарен каждому, кто отозвался и готов активно работать, чтобы наша медицинская система развивалась», - отметил Ляшко.

Как сообщалось, генерального директора Охматдета Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, которые проводят Национальная полиция Украины, другие правоохранительные органы и комиссия Министерства здравоохранения.

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