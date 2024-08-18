Установлено, что коррупционное преступление совершил врач-невропатолог одной из больниц области, член врачебно-консультативной комиссии.

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В Житомире врача разоблачили на взятке в 2 тысячи долларов за установление инвалидности. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что коррупционное преступление совершил врач-невропатолог одной из больниц области, член врачебно-консультативной комиссии.

Так, больному, обратившемуся по установлению группы инвалидности, подозреваемый пообещал изготовить необходимые документы, определить диагноз и помочь в положительном решении вопроса за определенное вознаграждение. Хотя должен это сделать по мере своих должностных обязанностей.

13.08.2024 сразу после получения в служебном кабинете 2 тысячи долларов врача задержали. Неправомерную выгоду, которую он возложил на рабочий стол, изъяли.

При обыске по месту жительства и в рабочем кабинете подозреваемого изъяты наличные - гривны, доллары и евро в гривневом эквиваленте более 3,7 млн ​​грн.

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, устанавливается возможная причастность к преступлению других лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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