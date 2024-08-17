В Киеве вспыхнул пожар на Трухановом острове

В Киеве 17 августа вспыхнул пожар на Трухановом острове. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Указывается, что на открытой территории произошло возгорание травяного настила и деревьев.
Ориентировочная площадь пожара – 200 кв.м.
На месте работают спасатели.
Ранее мы писали, что в Киеве задержали мужчину за попытку сжечь квартиру в Святошинском районе.
Добавим, что в Киевской области горела квартира в многоэтажке, было эвакуировано более 20 жителей.
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