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У Києві спалахнула пожежа на Трухановому острові

18:15, 17 серпня 2024
На відкритій території загорілась трава та дерева.
У Києві спалахнула пожежа на Трухановому острові
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У Києві 17 серпня спалахнула пожежа на Трухановому острові. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Вказується, що на відкритій території сталось загоряння трав'яного настилу та дерев.

Орієнтовна площа пожежі - 200 кв.м.

На місці працюють рятувальники.

В КМДА також пояснили, що в Києві та області досі зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Просимо всіх, хто відпочиває на природі, бути обережними та дотримуватись правил протипожежної безпеки, не спалювати стерню, сміття і залишки рослинності та не розводити багаття, зокрема на території парків і лісопаркових зон», - зауважили в КМДА.

Водночас в ДСНС заявили, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці

Раніше ми писали, що у Києві затримали чоловіка за спробу спалити квартиру у Святошинському районі.

Додамо, що на Київщині горіла квартира в багатоповерхівці, було евакуйовано більше 20 мешканців.

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